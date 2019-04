Marcelo visitou a Cidade Proibida em Pequim

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

“Saúdo, em nome do povo português, a China, e presto homenagem à sua história e ao seu povo recordando muitos séculos de pacífica convivência com Portugal”. Foi esta a mensagem deixada pelo Presidente da República no livro de honra da Cidade Proibida.



A editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, tem estado a acompanhar os passos de Marcelo na visita de seis dias à China.