Marco António Costa: "Tancos já passou a ser um complot para esconder a farsa"

Foto: Pedro A. Pina - RTP

No final do encontro em que o novo chefe do Estado Maior do Exército foi apresentar cumprimentos ao presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, Marco António Costa falou aos jornalistas para dizer que está quebrado o elo de confiança com o primeiro-ministro.



Marco António Costa diz que a farsa, já é mais do que isso. Declaração do presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, depois de receber o novo chefe do Estado Maior do Exército, General Nunes da Fonseca, que não falou aos jornalistas.