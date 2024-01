Mariana Mortágua diz que André Ventura dá um bom Estaline

Mariana Mortágua, num discurso durante um almoço com cerca de 200 militantes na Sociedade de Instrução de Recreio e Social Areosense, em Viana do Castelo, disse ainda que os militantes Chega estão “entusiasmados e convertidos, dispostos a enfiar a Constituição no balde do lixo, a exclamar que antigamente é que era, e a colocarem a fotografia do doutor Ventura na parede do seu gabinete, qual Estaline, como já acontece em todos as salas do Chega no Parlamento.





"Que bom Estaline dá o doutor Ventura”, afirmou a líder bloquista.