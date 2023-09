A coordenadora do BE sublinha que o salário em Portugal já "não dá para viver", um alerta deixado no encerramento do Fórum Socialismo, a rentrée do Bloco este ano em Viseu. Perante "um Governo que virou as costas ao país", Mariana Mortágua anunciou que "o Bloco tem como prioridade baixar o preço da habitação".