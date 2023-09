Mariana Mortágua. Prioridade do Bloco é baixar o preço das casas

A coordenadora do partido critica as medidas que primeiro-ministro anunciou para os jovens, nomeadamente a devolução de propinas por cada ano de trabalho em Portugal. Mariana Mortágua afirma que para o Governo governar ou desgovernar é a mesma coisa. No encerramento do Fórum Socialismo, a rentrée do BE este ano em Viseu, a líder bloquista sublinhou que o salário em Portugal já "não dá para viver".