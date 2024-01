Mariana Mortágua quer salário mínimo nos 900 euros já em 2024

Mariana Mortágua esteve esta tarde no primeiro momento de pré-campanha eleitoral no distrito do Porto, que contou com a presença da cabeça de lista, Marisa Matias.



Num almoço que juntou mais de 150 pessoas em Santo Tirso, a líder bloquista propôs ainda um aumento anual de 50 euros do rendimento mínimo, além das atualizações face à inflação.



Mariana Mortágua considera que o país não se pode contentar com a proposta do PS que atira para 2028 um salário que será ainda inferior ao que Espanha pratica atualmente.