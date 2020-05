Mário Centeno continua no Governo

Num comunicado emitido esta quarta-feira à noite, o primeiro-ministro não deixa cair Mário Centeno do Governo. Depois da polémica do Novo Banco, António Costa veio a pública reafirmar confiança pessoal e política no ministro das Finanças, depois de uma reunião que se realizou em São Bento.





"O primeiro-ministro e o ministro de Estado e das Finanças tiveram hoje uma reunião de trabalho, no quadro da preparação da próxima reunião do Eurogrupo, que terá lugar na sexta-feira, e da definição do calendário de elaboração do Orçamento Suplementar que o Governo apresentará à Assembleia da República durante o mês de Junho".





No comunicado foi explicado que a questão sobre a falha de informação para com o primeiro-ministro por parte de Mário Centeno em relação à concretização do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução.





Esta é a decisão de António Costa, depois dos comentários de Marcelo Rebelo de Sousa e do pedido de Rui Rio para Mário Centeno se demitir, por não apresentar condições para continuar no executivo e por não ter demonstrado lealdade ao primeiro-ministro, de acordo com o líder social-democrata.