Marisa Matias diz que se toda a esquerda votar, haverá duas mulheres à frente de Ventura

Marisa Matias diz que, se toda a esquerda votar no domingo, haverá duas mulheres e não apenas uma a ficar à frente de André Ventura. No penúltimo dia de campanha, a candidata contou com a presença da coordenadora do Bloco de Esquerda que avisa: não votar representa um enorme perigo.