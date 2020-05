Marisa Matias diz que União Europeia e projeto europeu estão em perigo

A plataforma Nossa Europa alerta para a urgência de uma “resposta europeia clara” ao “maior desafio da história” da União Europeia, orientada para “a emergência sanitária”, a solidariedade na reconstrução económica e a defesa da democracia.



O apelo consta de um manifesto, divulgado por ocasião do Dia da Europa pela plataforma cívica que reúne personalidades de vários partidos – como o ex-secretário-geral do PS António José Seguro, a eurodeputada do BE Marisa Matias, o fundador do Livre Rui Tavares, o ex-presidente do PSD Luís Marques Mendes, ou o antigo ministro Pedro Mota Soares, do CDS-PP -, mas também académicos, como Viriato Soromenho-Marques, músicos, como Luís Represas, e outras personalidades da sociedade civil.