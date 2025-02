Marques Mendes aponta a Belém, PS aponta a sábado e Santos Silva não exclui nada

. Vai ter lugar no auditório do lar da Santa Casa da Misericórdia de Fafe, que tem o nome do pai do antigo líder do PSD, António Marques Mendes - fundador do PSD no distrito e ex-deputado à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu.Marques Mendes adiantou à agência Lusa que

Luís Marques Mendes, que se despediu nos últimos dias do comentário político televisivo na SIC, liderou o PSD de 2005 a 2007.

Será o autarca de Fafe, eleito pelo PS, a fazer uma intervenção inicial, a preceder o discurso do candidato à Presidência da República.No início da semana, o candidato presidencial social-democrata deixava algumas pistas sobre o que poderá ser o tom da sua campanha, desvalorizando, desde logo, os indicadores das sondagens, que têm catapultado o nome do almirante Gouveia e Melo. Quis então comprometer-se com uma "campanha pela positiva, de forma construtiva"., enunciou.Por sua vez, à margem do retiro sobre defesa e segurança promovido em Bruxelas pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, o primeiro-ministro veio frisar que Marques Mendes "preenche em absoluto os requisitos" exigidos para render Marcelo Rebelo de Sousa em Belém., fez ainda notar.Igualmente na corrida,"A candidatura de Marques Mendes representa tudo o que é mau na política. Representa a cedência ao lobismo, a cedência aos interesses de corredores e de bastidores, a cedência àquilo que é a podridão do sistema partidário que há 50 anos domina Portugal", acusou André Ventura

Presidenciais à mesa da Comissão Nacional do PS

Os socialistas, ainda sem estratégia definida, discutem as eleições presidenciais no próximo sábado. A Comissão Nacional do partido vai então debater o apoio a um candidato.Pedro Nuno Santos deseja que haja somente um candidato presidencial da área socialista., afirmou esta semana o secretário-geral do PS.Quem também não exclui, à partida, uma candidatura é Augusto Santos Silva, que todavia concorda com a ideia de que o campo socialista deve ter apenas um contendor na corrida a Belém:Entrevistada, depois, na RTP3, Mariana Leitão assestou baterias a Gouveia e Melo, associando-o a um "regresso ao passado"

c/ Lusa