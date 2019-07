Marta Temido admite desigualdades no acesso aos cuidados primários

Lusa

No entanto Marta Temido afirma a que não se pode esquecer as melhorias entretanto alcançadas.



Declarações feitas pela ministra na Fundação Calouste Gulbenkian à margem da apresentação do relatório de primavera do Observatório dos Sistemas de Saúde.



Os autores admitem que há melhorias no Serviço Nacional de Saúde, que o sistema está bem melhor do que muitos pretendem fazer crer, mas não escondem a desilusão pelo ritmo das reformas e falam de um país assimétrico entre litoral e interior.



Para a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar os problemas afetam também as áreas metropolitanas, na falta investimento em recursos humanos e em edifícios.



O relatório identifica também dificuldades na saúde mental. A Ordem dos Psicólogos lamenta que não haja uma verdadeira aposta e lembra que foi aberto um concurso para 40 psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, quando as necessidades apontam para cerca de duas centenas.



No entender do bastonário da Ordem dos Médicos, a solução para muitos destes problemas pode estar num plano para a saúde que está ainda por implementar.



O relatório lamenta também o esquecimento mediático do VIH/Sida.





Ouvida pela Antena 1 há instantes, a diretora do programa nacional para o VIH/Sida, Isabel Aldir admite que há ainda muito a fazer para travar a infeção e defende mais investimento no diagnóstico.