Marta Temido admite falta de médicos de família

Foto: António Cotrim - Lusa

No final de abril, estavam contabilizados 865 mil utentes fora dessa cobertura, nos Centros de Saúde. A esmagadora maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.



A ministra está esta manhã na Comissão Parlamentar de Saúde e foi confrontada com a promessa do Governo de que, no fim da legislatura, todos os portugueses teriam acesso a um médico de família.



Marta Temido diz que uma das dificuldades assenta na passagem à reforma de muitos profissionais de saúde.