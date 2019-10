Partilhar o artigo Marta Temido continuará ministra da Saúde "se for útil" Imprimir o artigo Marta Temido continuará ministra da Saúde "se for útil" Enviar por email o artigo Marta Temido continuará ministra da Saúde "se for útil" Aumentar a fonte do artigo Marta Temido continuará ministra da Saúde "se for útil" Diminuir a fonte do artigo Marta Temido continuará ministra da Saúde "se for útil" Ouvir o artigo Marta Temido continuará ministra da Saúde "se for útil"