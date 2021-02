Marta Temido diz que a baixa dos casos em Portugal se deve ao respeito dos cidadãos

Marta Temido diz, no entanto, que Portugal ainda tem "semanas difíceis pela frente".

Foram vários e de vários países os eurodeputados que disponibilizaram auxílio a Portugal, tendo a ministra admitido que o maior problema agora é o cansaço dos profissionais da Saúde





A ministra da Saúde fez ainda um apelo às farmacêuticas para que se comprometeram com a entrega de vacinas para a União Europeia (UE) e cumprirem o acordado, resolvendo assim os "contratempos" verificados no processo de entrega.Numa intervenção inicial sobre as prioridades da presidência portuguesa da UE, a governante referiu que, "face aos recentes contratempos identificados no processo de entrega de vacinas relativamente a algumas empresas farmacêuticas, é essencial que tais empresas cumpram os contratos assinados e garantam a entrega atempada de doses de vacinas cruciais para o sucesso dos planos de vacinação nacionais".