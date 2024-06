Foto: José Sena Goulão - Lusa

Marta Temido lembrou o tempo de ministra para dizer que da mesma forma que pediu a todos para ficarem em casa agora pede que vão votar. Nas tradicionais arruada de Moscavide e descida do Chiado repetiram-se o apelos ao voto. Pedro Nuno Santos pede para que ninguém falhe no domingo para uma vitória do PS.