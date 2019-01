Matos Fernandes irresponsável por dizer que carros a gasóleo não vão ter valor, diz CDS

Reuters

O deputado centrista Pedro Mota Soares diz que as declarações de Matos Fernandes, sobre a desvalorização dos veículos a gasóleo, são irresponsáveis pois o mercado de transporte vive destes veículos.



Também o presidente do Automóvel Clube, Carlos Barbosa, lamenta estas palavras do ministro do Ambiente. Desmente as previsões feitas por Matos Fernandes, quanto à perda de valor económico dos automóveis a gasóleo.



O presidente do ACP também considera que Portugal não está ainda preparado para os automóveis eléctricos.Também a Associação Automóvel de Portugal já tinha lamentado que Matos Fernandes "não tenha ponderado o impacto" no sector automóvel, ao referir a falta de valor de troca, dos carros com motor a gasóleo, dentro de quatro anos.