Matosinhos e Leça da Palmeira querem a desagregação da União de Freguesias

"A agregação de freguesias não trouxe nenhum benefício para o Estado, só veio fragilizar o poder local e prejudicar as populações, pois a proximidade entre eleitos e eleitores ficou bastante enfraquecida", referiu o presidente da União de Freguesias, Pedro Sousa, citado em comunicado.

Por forma a discutir o assunto, o gabinete consultivo da união de freguesias irá realizar na quarta-feira uma reunião com o objetivo de "reforçar" a sua posição, levando-a à próxima sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Matosinhos, agendada para 12 de novembro, onde um dos pontos da ordem do dia será o mapa das freguesias deste concelho, do distrito do Porto.

Este gabinete é coordenado pela presidente da Assembleia de Freguesia e têm assento deputados do PS, PCP, BE, PSD e independentes, sendo que o presidente da junta participa, mas sem direito a voto.

"Esta é uma matéria que exige um acordo alargado entre as bancadas da Assembleia de Freguesia e as estruturas partidárias locais. Até que conheçamos a proposta do Governo, na qual estarão elencados os critérios para as futuras desagregações, vamos continuar a suscitar o debate junto da opinião pública, a promover reuniões com os partidos a nível local e na própria Assembleia da República", explicou.

Nesta matéria, Pedro Sousa considerou existir uma "clara sintonia" entre o presidente da junta e demais membros do seu executivo, bem como entre a presidente da Assembleia e a "esmagadora maioria" dos deputados eleitos.

O autarca, que no início do ano participou no Congresso da Associação Nacional de Freguesias, onde apresentou uma moção que incidia sobre a descentralização e reforma administrativa, salientou que "só o esforço hercúleo" dos autarcas e trabalhadores das juntas de freguesia, aliado à "notável cooperação e compreensão" das forças vivas locais, é que fizeram com que os efeitos desta "pseudo-reforma" administrativa não fossem ainda mais negativos no quotidiano das populações.

"A Lei Relvas não trouxe nenhuma poupança ao país, pelo contrário, na maioria das freguesias agregadas a despesa corrente aumentou e há uma menor eficácia, pois não existe tanta proximidade entre os serviços, autarcas e população", reforçou.

O autarca entendeu que esta união de freguesias tem uma "sobre dimensão" e uma comprovada "não diminuição da despesa corrente", lembrando que Matosinhos e Leça da Palmeira têm história, especificidades locais, tradições, costumes, cultura e identidades muito próprias e diferentes.

A 15 de outubro, a Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora aprovou por maioria uma proposta para a sua separação.

A reunião extraordinária deste órgão deliberativo foi motivada pela entrega de um abaixo-assinado com mais de 1.100 assinaturas a reivindicar a "desunião" das freguesias, seguindo agora a sua discussão para a Assembleia Municipal.