Médicos. Oposição exige que António Costa se retrate de declarações "inaceitáveis"

Os sociais-democratas pediram que o primeiro-ministro se retrate das declarações que fez esta semana, e que se foque em perceber o que falhou no lar alentejano.



Também a Iniciativa Liberal pediu que António Costa assuma responsabilidades, e considerou inaceitáveis as declarações do primeiro-ministro sobre a Ordem dos Médicos.



O PS insistiu que a Ordem não tem poder de fiscalizar o Estado e disse que os médicos do Serviço Nacional de Saúde não estão excluídos de acompanhar doentes em lares, ao contrário do que defende o Sindicato Independente dos Médicos.