Medidas anticorrupção. Governo promete maior eficácia na prevenção e combate

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o primeiro-ministro revela ainda que PSD e CDS, partidos que suportam o Governo no Parlamento, vão propor uma comissão eventual no Parlamento para debater as medidas anti-corrupção.

O pacote de combate à corrupção deixa de fora, por exemplo, o aumento das penas para crimes de corrupção ou o alargamento dos prazos de prescrição.