Medidas contra a covid-19, lay-off e TAP marcam debate quinzenal

O CDS, pelas palavras de Ângelo Correia, acusou o Governo de atrasos no pagamento do lay-off. António Costa refutou e alegou que tudo foi feito dentro do prazo. “Lamento desiludi-lo, senhor deputado, não houve atrasos”. O primeiro-ministro adiantou também que já foi pago lay-off a mais de 64 mil empresas e a perto de 500 mil trabalhadores, par além de explicar que as empresas que não receberam tinham problemas no pedido.No seguimento da resposta do primeiro-ministro, o CDS anunciou que vai propor uma comissão eventual de acompanhamento de todas as matérias relacionadas com a covid-19.“A sensação que tenho é que o governo iniciou as suas compras em março, quando os alertas são de fevereiro”, afirmou Telmo Correia.Seguiu-se a bancada do PS, de onde António Costa ouviu elogios do deputado Luís Testa ao Serviço Nacional de Saúde, pela forma como lutou contra a pandemia, ressalvando o exemplo dado e a dedicação que colocou no combate à covid-19.Marina Gonçalves, também do PS, avisou que os partidos têm de saber junto das empresas se o Estado está a cumprir com a sua palavra, ao que António Costa respondeu que a centralidade do estado social é muito importante."No dia em que tivemos de encerrar a escola todos percebemos que a escola pública é essencial. Quando se viram aflitos com a saúde depressa esqueceram o caos no SNS", declarou o primeiro-ministro, que afirmou depois que a questão do lay-off protege centenas de empregos no país.

Rui Rio traz a TAP à mesa

Rui Rio, em representação do PSD, falou sobre a TAP e os prejuízos que vai ter, lembrando antes, os prejuízos que já tinha anteriormente, tanto em 2018 como em 2019."Houve um negócio mau para o Estado quando não quis a privatização, pôs-se lá mas não manda na gestão. E porque é que quis ficar com 50% da TAP? Porque é um serviço público."Em resposta ao líder parlamentar do maior partida da oposição, António Costa avisou que não é altura para fazer opções estratégicas. Questionado sobre as poucas rotas da empresa em relação à cidade do Porto, o primeiro-ministro explicou que tem pena pelo facto de o aeroporto Francisco Sá Carneiro ser subutilizado quando pode ser um grande ativo para o país.António Costa explicou também que, até 2019, a participação do Estado na TAP baixou de 900 milhões de euros para 200 milhões de euros nos últimos quatro anos e que uma companhia como a TAP, para ter sucesso, necessita de viver não só apenas do mercado interno mas também do externo.



Sobre um possível apoio do Governo à empresa, António Costa garante que o mesmo existirá mas que terá de ser realizado com controlo.