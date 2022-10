Medina e Centeno com visões diferentes dos riscos pendentes sobre a economia

A Guerra na Ucrânia dominou a reunião do Eurogrupo em Washington. O ministro das Finanças disse que Portugal está a demonstrar ser mais resiliente que muitos países em relação ao conflito, até no setor energético, mas o governador do Banco de Portugal mostrou-se muito preocupado com o próximo ano.