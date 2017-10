Medina pede urgência na conclusão da descentralização até ao final do ano

Lusa05 Out, 2017, 11:57 | Política

"Agora que se iniciam os novos mandatos autárquicos, é essencial que a Assembleia da República conclua, em definitivo, com sentido de urgência, até ao final deste ano, o processo de descentralização", afirmou o presidente da Câmara no seu discurso de comemoração do 05 de Outubro.

Medina fez a primeira intervenção pública como presidente eleito da Câmara Municipal de Lisboa.

Após o hastear da bandeira nacional na varanda dos Paços do Concelho, Fernando Medina (PS) advogou que "só assim os municípios terão capacidade de se adaptar às novas competências e de promover resultados efetivos junto das populações".

Caso assim não aconteça, acrescentou, "defraudar-se-ão as legítimas expectativas dos portugueses quanto à melhoria dos serviços públicos".

"Quero ser claro: em Lisboa temos o conhecimento, os recursos financeiros e acima de tudo a vontade política para assumirmos novas responsabilidades, com a confiança de quem quer avançar e de quem sabe que irá ser vir melhor as populações, com a responsabilidade de sermos a cidade capital do país", elencou.

A Implantação da República é hoje celebrada na Praça do Município, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa e do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.