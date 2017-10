Medina (PS) perde maioria absoluta em Lisboa

Lusa02 Out, 2017, 07:33 | Política

Em 2013, a candidatura do PS à Câmara de Lisboa, na altura encabeçada pelo agora primeiro-ministro António Costa, conseguiu eleger 11 mandatos.

Segundo os resultados oficiais divulgados hoje pelo Ministério da Administração Interna, o CDS-PP conseguiu quatro vereadores, com 20,57% dos votos (mais três do que nas autárquicas anteriores); o PSD obteve dois (perde um), com 11,23%; a CDU dois (mantém), com 9,56%; e o Bloco de Esquerda, com 7,13%, conseguiu um mandato.