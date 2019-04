Memorial em homenagem a presos políticos ergue-se em Peniche

Foto: Rafael Marchante - Reuters

De recordar que em 2017, o Governo do PS decidiu investir três milhões e meio de euros para instalar no local o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade.



No Bom Dia Portugal da RTP, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, destacou as principais descobertas que foram feitas aquando do levantamento histórico no sentido de preparar o memorial e o museu.



Graça Fonseca destaca que houve duas mulheres detidas no Forte de Peniche, algo que era até então desconhecido.