Mensagem de Ano Novo. Presidente fala num 2024 "decisivo" cheio de desafios que cabe aos eleitores definir o rumo

Marcelo começou por lembrar que na mensagem de há um ano disse que 2024 poderia vir a ser "um ano decisivo" face às guerras e questões económicas como a "lenta recuperação económica". Esse contexto difícil que se vive a nível mundial acabaria por "ficar claro", acentuou.





Em termos do país, apesar de deixar uma saudação às contas certas que fizeram a cartilha do executivo socialista de António Costa, o presidente alertou que esse poderá ser um factor insuficiente se apontamos a um crescimento esquecendo a justiça social.





Marcelo apontou ainda à motivação dos portugueses para participarem nas eleições que se aproximam, apelando a esse investimento pessoal dado que 2023 acabou com "mais desafios e mais difíceis" do que aqueles com que havia começado.





"Mas a democracia nunca teve medo de dar a palavra ao povo e nisso se distingue da ditadura", sublinhou o chefe de Estado, para advertir que "2024 será o que os eleitores quiserem que seja".





Marcelo deixa assim o desejo de um ano de maior esperança no mundo e na Europa e de maior esperança "entre nós", um 2024 diferente dos anos anteriores marcados pela pandemia e pelas guerras.





Lembrou, por fim, que este "é o ano de meio século de democracia" em Portugal.