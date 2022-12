Mensagem de Natal. Costa retrata país "ao abrigo das turbulências do passado"

Foto: Clara Azevedo - Lusa

O primeiro-ministro garante que o país está "ao abrigo das turbulências do passado". António Costa diz que a redução do défice e da dívida colocam Portugal no pelotão da frente, para vencer os desafios do futuro.