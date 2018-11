Merkel defende em Estrasburgo projecto de Macron para um exército europeu

Paulo Alexandre Amaral - RTP13 Nov, 2018, 18:16 | Política

O presidente Macron propugnava em Paris ainda antes das cerimónias comemorativas do Armistício que pôs fim à I Guerra Mundial a criação de um “verdadeiro exército europeu”, a mesma expressão que seria hoje levada por Merkel ao Parlamento de Estrasburgo.





O argumento também é comum: Angela Merkel fala na defesa da Europa, Emmanuel Macron concretizara antes com a necessidade de contrariar o ascendente de “China, Rússia e até dos Estados Unidos” no ciberespaço. Um guião para a Europa que não caiu bem ao presidente norte-americano.









Sobre o discurso de Merkel no Parlamento Europeu ainda não há qualquer reacção a partir da Casa Branca, mas em Estrasburgo fizeram-se ouvir apupos às ideias da chanceler.

“Temos cooperação ao nível ao militar, e isso é muito bom, mas o que devemos fazer, e isto é muito importante, é trabalhar na visão de um dia criarmos um verdadeiro exército europeu”, propugnou a líder alemã, entre aplausos e apupos, o que levou Merkel a ler um sinal positivo por estar a “aborrecer algumas pessoas no Parlamento”.





Deixaria depois o que pode ser lido como uma ideia fundadora para o tempo futuro: “Só podemos defender os nossos interesses quando agimos juntos. O tempo em que podíamos contar com outros ficou para trás”.





“Podemos ser um bom complemento à NATO, podemos trabalhar com a NATO com um exército europeu”, explicou Angela Merkel, acrescentando que esse exército europeu integraria a Aliança Atlântica como acontece com as forças militares dos Estados-membros.





“Por favor, entendam que não será um exército contra a NATO”, sublinhou.





Na mesma linha, Merkel propugnou a criação de um “Conselho de Segurança Europeu” como um pilar que reforçaria a política externa da União Europeia.





“Propus a criação de um Conselho de Segurança Europeu com uma presidência rotativa no seio da qual poderiam ser tomadas decisões importantes de forma mais rápida”, acrescentou.