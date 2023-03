Metadados. Marcelo remete solução para revisão constitucional

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Parte do acórdão do processo de Tancos, foi anulado pelo uso dos dados de tráfego e localização de telemóveis.



Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, numa conferência para assinalar os 40 anos do Tribunal Constitucional.