O deputado do PCP pediu mesmo explicações ao Governo sobre a meta de défice de um por cento: "As metas que o Governo impõe a si próprio limitam o crescimento".



Relativamente a medidas positivas, o PCP destaca o aumento extraordinário de pensões, o alívio fiscal do IRS e a reposição dos direitos dos trabalhadores da administração pública.



No entanto, realça a necessidade de melhorar os serviços públicos mais relevantes, com a contratação de pessoal e a melhoria de infraestruturas.