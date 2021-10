Miguel Albuquerque abre porta às negociações para voto dos deputados da Madeira

O social democrata admitiu que os três deputados do PSD eleitos pelo circulo eleitoral do arquipélago possam vir a mudar o sentido de voto. Miguel Albuquerque deixou duras críticas ao documento mas abre a porta as negociações, apesar de Rui Rio já ter anunciado o voto contra.



Neste momento estão anunciados 117 votos contra. O governo conta apenas com os 108 votos a favor da bancada socialista. O chumbo é praticamente certo, mas ainda é possível alterar as contas.



Para tal, será necessário que os três deputados do PSD madeira, as duas deputadas não inscritas e os três deputados do PAN votassem a favor do Orçamento.



O Partido Pessoas Animais e Natureza disse que essa solução não está em cima mas não descartou tal hipótese.