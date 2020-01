Miguel Pinto Luz pede recato nos diferendos internos do PSD

Em causa na divergência da contabilização do número de militantes na Madeira está o modo de pagamento das quotas: segundo o regulamento aprovado pelo conselho nacional do partido em novembro, este só poderá ser feito por multibanco, cheque, vale postal, débito direto, cartão de crédito ou MB Way.



A maioria dos militantes na Madeira paga as quotas diretamente na sede, e em numerário o que tem ditado conflitos internos.



Miguel Pinto Luz defende que o PSD Madeira deve votar, enaltecendo a autonomia do partido na região e que este tema não deve ser debatido em praça pública, mas internamente.



As eleições diretas para a liderança do partido são disputadas no sábado entre o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, o vice-presidente da câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, e o atual presidente do partido, Rui Rio.