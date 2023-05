Miguel Poiares Maduro pensa que Presidente se excedeu nas críticas a João Galamba

Miguel Poiares Maduro considera que o Presidente da República se excedeu nas criticas a João Galamba. E que o Ministro fica agora com autoridade política reduzida a zero. Em entrevista ao Jornal 2, o ex-ministro social democrata avisa ainda que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa traz estabilidade no imediato, mas muito mais instabilidade futura para o país.