Milhares participaram nos desfiles do 1º de Maio

RTP 01 Mai, 2017, 19:28 / atualizado em 01 Mai, 2017, 19:28 | Política

Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, afirma que a greve geral é uma das formas de luta possíveis mas para já ainda apela ao Governo para entendimentos com os partidos que o apoiam e exige a revogação das leis laborais aprovadas pelo governo anterior.



A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses revelou que vai realizar duas manifestações a 3 de junho em Lisboa e no Porto.

UGT: "Greve geral é um cenário sempre possível"

"Basta uma palavra do senhor primeiro-ministro, basta uma palavra do Governo, para o movimento sindical, não digo que se contente, mas (...) se mantenha a aguardar com expectativa as decisões do Governo. Não são decisões do Governo para daqui a dois anos, são decisões para ontem, hoje e amanhã, mas um amanhã imediato", adiantou.

BE insiste no combate à precariedade

Jerónimo de Sousa pede reposição de direitos

Reivindicações "são normais" em democracia, afirma Marcelo

Perante milhares de pessoas concentradas na Alameda Afonso Henriques, em Lisboa, Arménio Carlos anunciou que a CGTP-IN convocou "duas grandes manifestações", inseridas no Dia Nacional de Luta, com o lema "Unidos pela valorização do trabalho e dos trabalhadores"."Um dia de luta nacional de conferência que convoca todas as mulheres e homens trabalhadores (...) que lutam pela efetivação da mudança de política e que irão, a uma só voz, transmitir ao Governo que este é o momento de avançar, porque é a partir do que se faz no presente que se constrói o futuro", disse Arménio Carlos.As referências e os recados ao Governo foram, aliás, uma constante no discurso do secretário-geral da CGTP, que defendeu que foi também graças à luta da plataforma sindical que foi possível "travar a política de destruição de direitos laborais e sociais"."Valorizamos o que foi feito. Mas a vida continua, o tempo passa, os problemas estruturais mantêm-se, as respostas tardam e é preciso atender às legítimas expectativas de todos os que lutaram pela mudança. Este é o tempo de mudar e de fazer mais e melhor", defendeu.O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, afirmou que o cenário de uma greve não está afastado, caso o Governo não cumpra o que prometeu relativamente ao aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN)."Nós não aceitamos que só haja aumentos salariais em 2020. Dez anos sem aumentos salariais é uma barbaridade e, acima de tudo, uma grande injustiça, que leva os trabalhadores da administração pública à indignação. E se tiverem que ir para a greve, nós acompanharemos e estaremos lá", afirmou Carlos Silva, perante cerca de dois mil trabalhadores, em Viana do Castelo.Carlos Silva apelou ainda ao Governo para que, até final do mandato, em 2019, proceda "à integração total dos trabalhadores precários nos quadros do Estado". "Esperamos que o Governo cumpra o seu compromisso, porque está escrito no seu programa. Em 2019, queremos os 600 euros. E no ano que vem não fazemos por menos, queremos os 580 euros, que é aquilo que está no programa do Governo. A política tem de ser cumprida com verdade e esperamos que o Governo a cumpra e a aplique", reforçou.Carlos Silva apelou ainda ao Governo para que, até final do mandato, em 2019, proceda "à integração total dos trabalhadores precários nos quadros do Estado"."Senhor primeiro-ministro, abra as portas ao diálogo social. Não permita que se continuem a castigar os trabalhadores da administração pública. Ficamos satisfeitos pelo facto de o Governo assumir o compromisso de integrar já, ou nos próximos meses, 50 mil trabalhadores precários, mas até ao final do seu mandato, que terminará em 2019, tem de assumir outro compromisso com o país. É o de resolver o problema da integração total dos precários no Estado", reforçou.Sobre a sustentabilidade da Segurança Social, o secretário-geral da UGT disse "não querer trabalhadores a trabalhar até à morte"."Venha lá o argumento que vier, para nós, 40 anos de carreira contributiva e 60 anos de idade é mais do que tempo de os homens e mulheres deste país terem direito a uma reforma condigna sem qualquer penalização", defendeu.Apelou também ao Governo "para não se esquecer de repor a progressividade nos escalões do IRS, afirmando que a carga fiscal é de loucos"."Os trabalhadores precisam de respirar. Precisam de alívios e o alívio não é na casa de banho é também na sua carteira. Precisam de aliviar os seus rendimentos. Têm uma carga de impostos exagerada. Senhor ministro das Finanças, para 2018, o Orçamento de Estado tem de prever a reintrodução de mais escalões no IRS para haver mais justiça fiscal, mais equidade e mais igualdade no nosso país", acrescentou.Carlos Silva "aplaudiu" a decisão do Governo de decretar tolerância de ponto para a função pública do dia da chegada do papa Francisco a Portugal, a 12 de maio, mas não defendeu a mesma medida para os trabalhadores do setor privado."Cabe aos patrões deste país, com responsabilidade social (...) acompanharem o Governo numa medida positiva, de grande alcance para Portugal. Temos liberdade religiosa. Pois que cada um cumpra a liberdade à maneira da sua crença", defendeu.Nas comemorações do 1.º de Maio, em Viana do Castelo, com o lema "Crescimento, Emprego, Mais Justiça Social", Carlos Silva homenageou ainda Mário Soares, classificando-o de "príncipe da democracia portuguesa", sublinhando a sua "tolerância e contributo para a democracia e liberdade".A coordenadora do Bloco de Esquerda não comentou uma eventual greve geral, afirmando que essa decisão não cabe aos partidos, mas defendeu que é preciso lutar mais contra a precariedade."Estamos atrasados na concretização dos acordos que foram feitos de combate à precariedade, e a concretização coletiva, como sabem, está parada. É necessária, naturalmente, uma vontade política para avançarmos mais", declarou Catarina Martins aos jornalistas, na Rua da Palma, em Lisboa, no início da manifestação do 1.º de Maio da CGTP.Para o BE, "o problema é que a maior parte do emprego criado é emprego precário e com baixo salário", portanto, "é agora preciso fazer o que falta para combater a precariedade e para voltar a ter contratação coletiva".Segundo Catarina Martins, "esse é o repto que é feito à maioria", que não pode ficar "à espera dos patrões para ter uma economia mais justa, isso não vai acontecer - essa era a estratégia da direita, e errou"."Que na concertação social se façam contratos coletivos, e que no parlamento façamos leis que acabam com a precariedade e que incentivam a contratação coletiva", defendeu, prometendo que "o BE, pela sua parte, lutará como sempre" por estes objetivos.O secretário-geral do PCP, que participou na manifestação organizada pela CGTP em Lisboa, que "os trabalhadores nunca põem nenhuma forma de luta de fora" e exortou o Governo a responder ao seu "anseio profundo" de reposição de direitos em matéria de contratação coletiva.A meio da avenida Almirante Reis, Jerónimo de Sousa foi questionado sobre uma eventual convocação de uma greve geral, possibilidade que não foi excluída pelo secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, divulgada no domingo.O secretário-geral do PCP referiu essa declaração de Arménio Carlos de que "todas as hipóteses estão em cima da mesa" foi feita em resposta a "uma pergunta de um jornalista", mas subscreveu-a: "Os trabalhadores nunca põem nenhuma forma de luta de fora".Salientando que "quem decide das lutas, das formas de lutas, são os trabalhadores e as suas organizações", Jerónimo de Sousa considerou que existe um "anseio profundo dos trabalhadores de verem os seus salários, os seus direitos valorizados"."De voltarem a ter o direito à contratação coletiva de uma forma plena, particularmente, revogando o princípio da caducidade", prosseguiu."Aqui está um belo exercício de cidadania, de luta dos trabalhadores portugueses que, comemorando, também estão em luta", afirmou Jerónimo de Sousa.O Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou que as reivindicações sindicais neste dia são "tão naturais como respirar"."Neste 1 de maio, é natural que aqueles que têm situações que querem ver melhoradas e queiram ir mais longe em termos reivindicativos reivindiquem. Se vivêssemos em ditadura, não haveria essa reivindicação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.O Presidente da República comparou as reivindicações dos trabalhadores e dos sindicatos ao ato de respirar."Seria mesmo anormal se assim não fossem, se dissessem que estamos felizes com aquilo que se passa e não dissessem queremos mais e queremos melhor", disse Marcelo Rebelo de Sousa, concluindo que "[as reivindicações] fazem parte da vida democrática, é como respirar".