Militantes do Bloco de Esquerda criticam aproximação ao Partido Socialista

João Madeira, bloquista desde a fundação do partido, explicou aos jornalistas que o movimento designado como “Convergência” reúne aderentes do BE de “diferentes sensibilidades” e que "estão preocupados" com a situação atual do partido.



Apesar dos resultados eleitorais “bastante satisfatórios”, este movimento entende que a direção do BE precisa de maior autonomia e de mais afirmação das propostas do partido, em vez de andar “à procura do entendimento com o PS”.



No encontro, foi debatido um manifesto que será transformado numa moção para apresentar na próxima convenção do BE.



“Vamos à convenção apresentar uma moção. As listas não são independentes das moções. A existência de uma moção política implica assumir responsabilidades na apresentação de uma lista. O resultado que obtivermos refletir-se-á na nossa participação dentro das estruturas nacionais do Bloco. Não se trata de disputar o cargo A ou B”, afirmou.



Ou seja, a moção a ser levada à convenção nacional do BE estará associada a uma lista aos órgãos nacionais.