Militantes do PSD vão escolher entre Rio e Rangel com acusações de alterações das regras

Uma eleição interna que não tem a concordância dos candidatos quanto à questão dos militantes válidos para votarem.





Rui Rio estranhou as várias recusas de Rangel e refere que, por outro lado, propôs que “votassem todos os militantes ativos”, o que alargaria do universo eleitoral de cerca de 27 mil militantes com as quotas em dia para os mais de 80 mil com uma quota paga nos últimos dois anos.





Rio recordou que esta votação foi feita “de bracinho no ar”, à vista de todos. “Afinal quem tem medo que votem todos é quem dizia que eu tenha medo”, criticou.





Já Paulo Rangel critica Rui Rio por ter proposto este sábado a abertura dos cadernos eleitorais a militantes sem quotas em dia, ao contrário do que defendeu “nos últimos 30 anos”, reiterando que “não se mudam regras a meio do processo”.





Trocas de acusações e reviravoltas que para o comentador de política da Antena 1, Raul Vaz, quem perde credibilidade é o atual líder Rui Rio.