Partilhar o artigo Ministério da Justiça diz ter "absoluta confiança" no sorteio de distribuição de processos aos juízes Imprimir o artigo Ministério da Justiça diz ter "absoluta confiança" no sorteio de distribuição de processos aos juízes Enviar por email o artigo Ministério da Justiça diz ter "absoluta confiança" no sorteio de distribuição de processos aos juízes Aumentar a fonte do artigo Ministério da Justiça diz ter "absoluta confiança" no sorteio de distribuição de processos aos juízes Diminuir a fonte do artigo Ministério da Justiça diz ter "absoluta confiança" no sorteio de distribuição de processos aos juízes Ouvir o artigo Ministério da Justiça diz ter "absoluta confiança" no sorteio de distribuição de processos aos juízes

Tópicos:

Luísa Todi, Mesquita, TCIC Ivo,