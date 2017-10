Ministério Público investiga suspeitas de fraude eleitoral

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Na véspera das autárquicas, o Sexta às 9 intercetou mais de mil emigrantes à chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. À sua espera estavam autocarros fretados e coordenados por um presidente de Junta de Freguesia e recandidato nas listas do PS no concelho de Montalegre.



No dia seguinte, domingo de eleições, captámos esses mesmos emigrantes a votarem na mesa de voto que garantiu a vitória ao mesmo Presidente de junta.



O PS voltou a ganhar a câmara com maioria absoluta, feito que repete há 28 anos, mas que contrasta com os resultados habituais neste concelho transmontano para as legislativas.



Nas eleições nacionais, a direita ganha sempre e mantém praticamente os mesmos votos nas autárquicas. Já o PS é o grande beneficiário da descida da taxa abstenção.



Nas autárquicas, só este ano, em Montalegre surgiram mais 1641 eleitores que garantiram aos socialistas quase o dobro dos votos alcançados nas ultimas legislativas.