Ministra da Agricultura reitera que perguntou a Carla Alves se tinha algum processo

"As questões que coloquei é se tinha condições para assumir o lugar, tendo em conta até que vive em Trás-os-Montes, o que tem implicações da parte logística. Questionei também se tinha algum processo e [Carla Alves] deu-me conta de que havia um processo que envolvia o marido, mas não tinha implicações com ela própria", reiterou no Parlamento a titular da pasta da Agricultura.Maria do Céu Antunes foi chamada à Assembleia da República para ser ouvida sobre a polémica de Carla Alves. Foram apresentados requerimentos pelos grupos parlamentares do Chega, da Iniciativa Liberal e do PSD, bem como da deputada única do PAN.



A 5 de janeiro, um dia depois de tomar posse como secretária de Estado, Carla Alves apresentou a demissão por entender não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções.

Isto depois de o jornal Correio da Manhã ter noticiado o arresto de contas bancárias conjuntas que a então secretária de Estado da Agricultura detinha com o marido.





O Ministério Público acusou de vários crimes e mandou arrestar bens do advogado e antigo autarca socialista, que abandonou a presidência do município em 2017. Os montantes envolvidos no processo, com outros três arguidos, ascendem a mais de 4,7 milhões de euros.







Pouco antes da demissão, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmara publicamente que Carla Alves tinha uma "limitação política".







O primeiro-ministro, António Costa, já afiançou que mantém a confiança política em Maria do Céu Antunes.



"Ir além da espuma dos dias"





A governante garantiu, neste audição que, desde que assumiu cargos públicos, avalia diariamente se mantém condições para permanecer em funções.



"É desde 2006 que, diariamente, faço essas perguntas e, por isso, continuo aqui e estou disponível para esclarecer estas e outras questões", disse Maria do Céu Antunes



A ministra afirmou que, em 2006, quando assumiu as funções de vereadora em Abrantes, analisou se reunia condições para o cargo. Em sentido semelhante, garantiu ter feito uma avaliação pessoal quando se candidatou e recandidatou à Câmara de Abrantes, quando foi secretária de Estado do Desenvolvimento Regional e agora enquanto ministra da Agricultura.



"Faço este exercício com o sentimento de dar uma resposta cabal ao que entendo que é o serviço público: ir além da espuma dos dias e desenvolver políticas que façam as pessoas mais felizes", vincou.