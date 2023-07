Ministra da Defesa garante "muitíssima atenção" no combate à corrupção

Em declarações aos jornalistas à margem da iniciativa Defesa +Jovem na Base Aérea de Maceda, no distrito de Aveiro, a responsável pela pasta da Defesa salientou que tem dado, ao longo do seu mandato, dedicadoQuestionada sobre a notícia divulgada pelona sexta-feira em relação a novas suspeitas na Defesa, em concreto sobre o ministro João Gomes Cravinho, Helena Carreiras promete falar numa audição parlamentar a decorrer em breve., afirmou.

As audições na Comissão de Defesa de Helena Carreiras, ministra da Defesa, e do seu antecessor, João Gomes Cravinho, já foram aprovadas, mas ainda não têm data marcada.

De acordo com a edição da última sexta-feira do semanário, o então ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros “terá avançado sem cobertura do Tribunal de Contas nem contrato para a manutenção dos helicópteros EH-101”."Foi para dar assessoria à renegociação desse contrato com o fabricante - que nunca chegou a entrar em vigor -, que Marco Capitão Ferreira recebeu 61,5 mil euros, sem que a Polícia Judiciária tivesse encontrado provas materiais do serviço prestado em apenas cinco dias", lê-se ainda na publicação.Em relação a este caso,

Marco Capitão Ferreira demitiu-se do cargo de secretário de Estado da Defesa na semana passada, no mesmo dia em que foi constituído arguido no âmbito da operação “Tempestade Perfeita”. É suspeito de crimes de corrupção e participação económica em negócio.

Sobre o caso que envolve o ex-secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira,“A Justiça está a trabalhar e há que não desvalorizar esse trabalho, também há que compreender que a Justiça tem que ter as condições de serenidade e de rigor necessárias para desenvolver o trabalho que tem que desenvolver e que tem competência para desenvolver", argumentou.Garantiu ainda que o Ministério da Defesa continua tem oferecido “toda a colaboração com as autoridades judiciais para apurar o que houver a apurar”.

c/ Lusa