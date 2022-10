Ministra da Defesa lembra Adriano Moreira como "personalidade central da vida política"

"Permanecerão para benefício de todos os portugueses os seus trabalhos nas áreas do Direito, das Relações Internacionais e da Ciência Política, bem como a sua ação cívica e política, o seu humanismo, o seu pensamento sobre a Língua Portuguesa e sobre o papel de Portugal no contexto Atlântico", lê-se num comunicado enviado às redações pelo Ministério da Defesa.



Lembrando que Adriano Moreira foi distinguido pelos três ramos das Forças Armadas e com as mais elevadas condecorações da República, a ministra da Defesa frisou que o ex-presidente do CDS "contribuiu para aproximar o universo civil e o militar".



"Adriano Moreira será sempre o primeiro Doutor Honoris Causa do Instituto Universitário Militar (título que lhe foi atribuído em presença em julho passado), instituição de que foi um impulsionador e embaixador, além de professor. Também o Instituto da Defesa Nacional não esquece os seus contributos para o pensamento sobre Defesa, um legado inspirador para a análise de um momento especialmente complexo que o mundo atravessa".



"Pelo seu inestimável contributo ao país, nas múltiplas dimensões de uma vida longa e preenchida, lembramos o Professor Adriano Moreira e endereçamos à sua família sentidas condolências", acrescenta o comunicado.