Ministra da Habitação pede normalização das divergências políticas e reitera equilíbrio das medidas

“O mais importante no Mais Habitação é a necessidade de complementar a resposta estrutural com medidas mais imediatas. Nós fomos fazendo este debate ao longo dos últimos seis meses,”, declarou a ministra em Almada, à margem de uma visita a uma obra.Numa reação às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que não acredita que este pacote resulte, Marina Gonçalves disse ser necessário

“O Mais Habitação que foi apresentado em março foi dividido, no fundo, em três diplomas. Um deles já está em execução – nós temos 185 mil famílias que estão a receber um apoio à renda”, lembrou.

“Para nós, o diploma e as várias propostas que estão em cima da mesa são importantes, e é importante nós lembrarmos o que este pacote traz de tão urgente de respostas imediatas”, garantiu a ministra.Questionada sobre se o executivo exclui a hipótese de fazer alterações ao documento, a governante frisou que essas mudanças foram feitas “ao longo do debate público”.

“O Parlamento já se pronunciou, os grupos parlamentares já se pronunciaram. Da nossa parte, nós mantemos a nossa posição quanto ao equilíbrio da proposta que foi apresentada e à necessidade de conseguir responder em todos estes vetores”, sublinhou.

Veto político é "legítimo"



Sobre as críticas da oposição ao facto de o Governo querer reconfirmar o diploma vetado, Marina Gonçalves disse que, que é “legítimo”.

“Nós se estivéssemos aqui a falar de uma não intervenção do Estado, do facto de o Estado não querer assumir a sua responsabilidade naquele que é um pilar do Estado social, esse debate seria outro".





"Mas aquilo que o Governo fez desde 2016 foi definir uma nova geração de políticas de habitação, uma reposta estrutural, foi olhar para o paradigma e panorama atual” e “encontrar respostas complementares”, acrescentou a ministra.

O presidente da República vetou esta segunda-feira o decreto que reúne as principais alterações à legislação da habitação - com mudanças ao nível do arrendamento, dos licenciamentos ou do alojamento local -, aprovadas no dia 19 de julho no parlamento, apenas com o voto favorável do PS.