Ministra da Justiça recorda Maria José Serra Lopes como "exemplo de independência"

"Como primeira mulher eleita bastonária da Ordem dos Advogados, foi um exemplo de independência, e de empenho no exercício da profissão, justamente reconhecida pelos seus pares", refere a nota de pesar da ministra da Justiça, em que Catarina Sarmento e Castro endereça os seus pêsames à família e amigos de Maria de Jesus Serra Lopes.

A ministra da Justiça destaca também o facto de Maria de Jesus Serra Lopes ter sido "uma das poucas mulheres" membro do Conselho de Estado.

"O seu longo percurso ligado à justiça fica marcado pelo rigor, competência e liberdade com que sempre exerceu as suas funções, designadamente enquanto representante de Portugal na Comissão Europeia para a Democracia pelo Direito, do Conselho da Europa, entre 1995 e 2002", refere a mesma nota, enviada às redações.

Maria de Jesus Serra Lopes morreu esta sexta-feira, aos 88 anos.

Nascida em 15 de julho de 1933, em Lisboa, Maria de Jesus Brito Lamas Moreira Serra Lopes exerceu o cargo de bastonária entre 1990 e 1992.

Maria de Jesus Serra Lopes licenciou-se em julho de 1956 na Faculdade de Direito da Universidade Lisboa e inscreveu-se como advogada em 03 de julho de 1959, exercendo a profissão na comarca da capital portuguesa.