Na Universidade de Verão do PSD Margarida Balseiro Lopes revelou que, desde 1 de agosto, 458 jovens beneficiaram da Isenção de IMT e Imposto do Selo na compra de habitação e questionou se os partidos querem mesmo que os mais novos fiquem no país e desafia os partidos a aprovar o IRS Jovem na Assembleia da República. A governante elogiou também Maria Luís Albuquerque.