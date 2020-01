Ministra da Saúde adverte para ano "particularmente exigente" no SNS

“Apesar de a saúde ser a grande prioridade do Orçamento do Estado de 2020,. Para estar à altura do esforço orçamental dos portugueses é preciso garantir que não se perca nenhuma oportunidade de resposta àquilo que esperam de nós”, avisou no Parlamento a ministra da Saúde.

A ministra da Saúde está a ser ouvida na Assembleia da República sobre o Orçamento do Estado para 2020, no quadro das audições setoriais após a aprovação do documento na generalidade.

Ainda assim,“Este é, portanto, o primeiro fundamento para afirmar que a Saúde constitui a grande prioridade orçamental. O fundamento que radica em constatar que, depois de um ciclo de redução houve um ciclo de reposição e estão agora criadas as condições para um ciclo de expansão”, propugnou na intervenção inicial, diante dos deputados.Temido quis apoiar-se em números:“Entre 2015 e 2019, a despesa total cresceu 1.635 milhões de euros, principalmente por efeito das despesas com pessoal e com consumos intermédios, como medicamentos e dispositivos”, assinalou a governante.Ainda segundo Marta Temido, no que concerne a dotações do Orçamento do Estado, no período de 2010 a 2015 registou-se um decréscimo, em média, de 1,8 por cento, ao passo que entre 2015-2019 ocorreu um crescimento médio anual de 3,5 por cento.

O Orçamento do Estado prevê para a Saúde, em 2020, 11 mil milhões de euros, o que traduz um reforço de 941 milhões relativamente ao orçamento inicial do ano passado.

Na audição,Esta tomada de posição de Temido surgem depois de, no sábado, o bastonário da Ordem dos Médicos ter sugerido, em entrevista à agência Lusa, a criação de vales consulta para serem usados no setor privado e social quando são superados os tempos máximos de resposta no Serviço Nacional de Saúde.“Os tempos máximos de resposta garantidos acabam por não ter uma consequência direta naquilo que deveriam ter. Se o SNS não consegue dar resposta, então vamos complementar com o setor privado ou social para ver se temos resposta para o doente. E o Estado assume a responsabilidade financeira, naturalmente. Nas cirurgias isso já existe”, propugnava então Miguel Guimarães.

c/ Lusa