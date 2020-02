Ministra da Saúde destaca crescimento de 3,5% em consultas de cuidados primários

Foto: Estrela Silva - Lusa

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou no Porto que em 2019 foram realizados 31,5 milhões de consultas médicas de cuidados primários no Serviço Nacional de Saúde (SNS), um crescimento de 3,5% relativamente a 2015.