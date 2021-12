Ministra da Saúde fará ponto da situação da pandemia na sexta-feira

Questionada sobre as medidas a tomar no âmbito da Covid-19 e da situação pandémica no país, a ministra remete todas as respostas para a conferência de amanhã.



"A ministra da Saúde fará uma apresentação do ponto da situação da evolução da pandemia mas sobretudo da nova variante", afirmou.



Mariana Vieira da Silva revelou ainda que reuniu por duas vezes esta semana, em conjunto com Marta Temido, com vários peritos que têm participado nas reuniões do Infarmed.



Mais à frente na conferência, a governante esclareceu que houve 1.274 autos autos a passageiros que entraram no país sem teste, entre 1 e 15 de dezembro.



Estes autos, com coima mínima de 20 mil euros, envolvem um total de 36 companhias aéreas.



A ministra da Presidência apelou aos portugueses para que recorram à dose de reforço e definiu a terceira dose para todos os elegíveis como uma "resposta importante".