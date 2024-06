Ministra da Saúde garante que adiamento de reuniões com profissionais serve para avaliar finanças

José sena Goulão - Lusa

O debate foi pedido pelo Bloco de Esquerda com a esquerda a acusar o executivo de privilegiar os privados e de investir pouco no Serviço Nacional de Saúde.



Já a direita aponta o dedo à degradação do SNS que se assisitiu ao longo dos últimos 8 anos



Deste debate sai a garantia da Ministra Ana Paula Martins de que as reuniões, que foram adiadas com os profissionais de Saúde, vão permitir ao Governo fazer um levantamento das condições financeiras existentes.