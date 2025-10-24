Ministra da Saúde substitui Sérgio Janeiro por Luís Cabral e INEM passa a ser ANEM

(em atualização)



A notícia surge na sequência de uma reunião, na noite de quinta-feira, entre Ana Paula Martins e Sérgio Janeiro, que teria como objetivo comunicar a saída do Conselho Diretivo do INEM. O até agora presidente do INEM foi chamado pelas 19h00 ao Ministério da Saúde.



Fonte próxima da titular da pasta da Saúde adianta que este desfecho resulta de um concurso no âmbito da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).







A ministra deverá anunciar em breve Luís Cabral, antigo secretário regional da Saúde dos Açores, para a presidência do INEM. Até à tomada de posse do novo presidente, fica em funções, de forma interina, a vogal Alexandra Ferreira. Assume funções a 3 de novembro e o INEM passará a chamar-se Autoridade Nacional de Emergência Médica - designação pode ser mesmo aprovada nas próximas horas em Conselho de Ministros.





A nomeação de Luís Cabral terá ainda de ser aprovada em sede de Conselho de Ministros. Contudo, está já a merecer a contestação de profissionais do sector, que remeteram uma carta a Luís Montenegro a pedir que "reavalie" a escolha. Em causa estão as falhas no sistema de emergência médica dos Açores, semelhantes às do INEM.





O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) pediu, no início desta semana, que fosse reavaliada a nomeação de Luís Cabral para presidente do INEM, alegando que a escolha do médico "suscita muitas e legítimas preocupações" aos profissionais do setor.



Em carta enviada ao primeiro-ministro, o STEPH apela a Luís Montenegro para que "reavalie esta eventual nomeação", garantindo que a escolha do nome para a presidência INEM seja "orientada pelos princípios da competência, da continuidade e do interesse público". Sérgio Janeiro foi nomeado para o conselho diretivo do INEM em julho de 2024 por 60 dias, mas permaneceu no cargo até agora.





O mandato que termina agora fica marcado pela greve de novembro de 2024, que levou à investigação de 12 mortes por atraso no socorro, e pela polémica com os helicópteros da Gulfmed, cujo atraso no lançamento do concurso, por parte da tutela, obrigou a uma parceria com a Força Aérea - e ao adiamento para 1 de novembro da plenitude do contrato com a empresa de Malta, no valor de mais de 77 milhões de euros, por cinco anos, do socorro aéreo com quatro helicópteros a funcionar 24 horas.



Nesta altura, o país tem apenas três helicópteros e apenas um pode voar 12 horas.

