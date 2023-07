A ministra da Habitação negou que o Governo tenha recuado no acesso aos apoios às rendas. Marina Gonçalves repetiu que o apoio já chegou a 185 mil famílias, sendo que ainda há avaliações em curso.

A ministra foi ao Parlamento dizer que o governo não quer acabar com o alojamento local, mas arranjar uma solução equilibrada para as famílias com necessidades de habitação.