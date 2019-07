Partilhar o artigo Ministra Marta Temido encabeça lista do PS pelo círculo de Coimbra Imprimir o artigo Ministra Marta Temido encabeça lista do PS pelo círculo de Coimbra Enviar por email o artigo Ministra Marta Temido encabeça lista do PS pelo círculo de Coimbra Aumentar a fonte do artigo Ministra Marta Temido encabeça lista do PS pelo círculo de Coimbra Diminuir a fonte do artigo Ministra Marta Temido encabeça lista do PS pelo círculo de Coimbra Ouvir o artigo Ministra Marta Temido encabeça lista do PS pelo círculo de Coimbra

Tópicos:

Catarina Mendes, Temido,